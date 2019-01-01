إحالة ممثل كوميدى شهير فى موريتانيا إلى القضاء بسبب التنقيب عن الذهب

أحال الجيش الموريتاني الممثل الكوميدي الشهير خون ولد حمود ولد فال، المعروف بـ"كوص"، إلى فرقة الدرك في مدينة افديرك شمالي البلاد، تمهيدا لنقله إلى مدينة ازويرات قبل محاكمته رفقة عدد من المنقبين عن الذهب، تم القبض عليهم داخل المنطقة العسكرية المغلقة.



وتم توقيف الممثل الكوميدي الموريتاني، قبل يومين، بعد تنقيبه داخل المنطقة العسكرية رفقة خمسة منقبين عن الذهب، حيث يمنع دخول هذه المنطقة أصلا، وحدد أماكن منها يسمح للمنقبين عن الذهب دخولها وفق شروط معينة.



وسبق للجيش الموريتاني أن حذر المواطنين من دخول منطقة تمتد على مدى مئات الكيلومترات، قرب الحدود مع مالي والجزائر، في أقصى شمال شرق البلاد، حيث يعمل الجيش على مكافحة أنشطة عصابات التهريب والجماعات المسلحة في الساحل التي تنشط في المنطقة.



ويعتبر الممثل "كوص" واحدا من أشهر نجوم الكوميديا في البلاد، وشارك في عدة أعمال مسرحية وتلفزيونية، وحصد شهرة واسعة من خلال مسلسل "ورطة في ورطة"، الذي بُث عبر شاشة التلفزيون الموريتاني على مدى عدة سنوات، قبل أن يقدم في شهر رمضان الماضي مسلسل "شيف وكوص".



وبسبب الواقع الصعب للمسرح والدراما في موريتانيا، هاجر خونة ولد حمود ولد فال إلى عدة دول عربية وإفريقية، أبرزها أنجولا، والمملكة العربية السعودية للعمل، قبل أن يعود مجددا إلى موريتانيا ويقدم بعض الأعمال الفنية.



وبسبب تنقيبه عن الذهب داخل المنطقة العسكرية المغلقة، قد يواجه خون ولد حمود، عقوبة بالسجن لعدة أشهر مع دفع غرامة مالية.