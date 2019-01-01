الأربعاء 24 يوليه 2019 الموافق 21 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

عالم

دول أوروبية مستعدة للمشاركة فى حماية الملاحة بالخليج

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 05:10 ص
جريدة الدستور
طباعة
ads
قال 3 دبلوماسيين كبار في الاتحاد الأوروبي إن فرنسا وإيطاليا والدنمارك أيدت مبدئيا خطة بريطانية لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وأوضح الدبلوماسيون أن بريطانيا اقترحت الفكرة على دبلوماسيين كبار بالاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في بروكسل، قائلة إنها لن تشمل الاتحاد أو حلف شمال الأطلسي أو الولايات المتحدة بشكل مباشر.

وكان ذلك أول اجتماع أوروبي رسمي بعد أن طرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت أمام البرلمان يوم الاثنين خطط حماية مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إنتاج النفط في العالم.

وأعلنت بريطانيا خطتها بعد احتجاز قوات إيرانية خاصة للناقلة ستينا إمبيرو يوم الجمعة.

كما ناقش المسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتين فكرة المهمة المحتملة، التي لن تشمل على الأرجح مشاركة السفن فقط بل والطائرات أيضا، في محادثات مباشرة مع نظرائهم في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال دبلوماسي ألماني كبير في برلين إن وزير الخارجية هايكو ماس على اتصال وثيق بنظيريه البريطاني والفرنسي "للمساهمة في أمن" الخليج بما في ذلك الأمن البحري.

وفيما تدرس هولندا أيضا المقترح البريطاني، قال مسؤول إسباني إن مدريد أجرت محادثات مع لندن ولا تزال تدرس الفكرة.

وقال الدبلوماسيون إن بريطانيا تريد عقد مزيد من الاجتماعات مع عواصم أوروبية منها ستوكهولم، بينما أبدت بولندا وألمانيا خلال اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل اهتماما أيضا بالقيام بدور.

وقال أحد المبعوثين إن مهمة حماية ممرات شحن النفط الحيوية في الشرق الأوسط ربما تديرها قيادة فرنسية-بريطانية مشتركة.

وأوضح الدبلوماسيون أن أي مهمة من هذا النوع ستتطلب موافقات برلمانية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

مصرع طالبة بكلية الصيدلة سقطت من أعلى منزلها بالبحيرة

منذ حوالي 20 ساعة

"إينى" تعلن عن اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية فى مصر

منذ حوالي 16 ساعة

حقيقة صورة توقيع "قفشة" لـ "الأهلى"

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل الواقعة المروعة لإحراق شاب لوالده في البحيرة (فيديو)

ads

الصور

image description

تكريم نجوم مصر فى حفل جوائز "الميما" (صور)

image description

نجوم الفن يحتفلون بعقد قران هبة السيسي

image description

توقيع بروتوكول بين الأهلي واليونيسيف لدعم حقوق الأطفال فى مصر

image description

في ليلة سقوط الزمالك أمام الجونة.. "الدستور" ترصد أهم لقطات المباراة

image description

أبو هشيمة وجمال مبارك والسقا يشاركون في عزاء أرملة الراحل إبراهيم سعده

ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

"الداخلية" تُعري "هيومان رايتس واتش" أمام العالم

تفاصيل الواقعة المروعة لإحراق شاب لوالده في البحيرة (فيديو)

ستوديو

5 أسئلة تقيس الصدمات النفسية عند الناس.. تعرف عليها

"صهيوني وافتخر".. من هو بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الجديد؟

علقة ساخنة من عقيلة راتب لصديقتها قادتها لعالم الفن.. تعرف على قصتها

مدرب حراس الإسماعيلي عن مباراة الزمالك: سنسعي لإثبات نفسنا أمام الجميع

ads

رياضة

موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد يفوز على غوادالاخارا بركلات الترجيح فى كأس الأبطال

أحمد ياسر ريان يكشف وجهته حال عدم عودته إلى الأهلى

الرئيس نيوز

وزيرة الهجرة ترد بتسجيل صوتي على فيديو تهديد منتقدي الدولة

البحوث الفلكية: وقفة عرفات يوم السبت 10 أغسطس فلكيًا

وزيرة الجيوش الفرنسية: مصر شريك رئيسى لباريس فى مكافحة الإرهاب

أحمد موسى: السيسي لديه معلومات عن "الإخوان" لا يعرفها سواه

منوعات

قهوة كوكاكولا والصودا خالية السكر ترفع سقف أهداف 2019

ماغي بوغصن تخضع لعملية استئصال ورم في الرأس

بيطري جنوب إفريقي يمسك بفهد مفقود في غرفة غسيل ملابس

تثمين التراث محور مباحثات بين المغرب والمنظمة الإسلامية للثقافة

كشكول

"التعليم" تحظر اسناد تدريس العربي والرياضات لمعلم واحد بالنظام الجديد

بالصور.. "عمر" يعقد لقاءًا مع معلمي الإسكندرية لمناقشة مشاكلهم

دبلومة مهنية بنظام التعليم الإلكتروني المدمج بجامعة الزقازيق

"آدم" يفوز بجائزة الإبداع بمشروعات تخرج إعلام بـ"آداب عين شمس"

إسلام سياسي

الإخوان فى تركيا ينتجون فيلمًا للإساءة لمصر

عمر خان: باكستان أمدت أمريكا بمعلومات لقتل زعيم القاعدة

اعترافات إخوانية بالانقسام بعد ثورة 30 يونيو.. ومبادرة داخلية لإنقاذ التنظيم

محمود الفقي المنشق عن الإخوان: الجماعة ستعاني 40 سنة في مصر.. (حوار)

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
مصانع الأبطال
القس. رفعت فكرى
التنوير
منى رجب
أول جسر مع الكيانات المصرية بالخارج
ماجد حبته
وفاة مدير وكالة ميتة!
المزيد

الثقافة

تكوين تطرح طبعة جديدة من كتاب "ادفنونى واقفا.. سيرة الغجر"

بلاك تيما وأحلام الشباب بمهرجان الأوبرا برومانى الأسكندرية

احتفالات بذكرى ثورة يوليو بأوبرا القاهرة ورومانى الإسكندرية (صور)

"صلاة خاصة" بضيافة نادى أدب آفاق اشتراكية.. الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك