اليوم.. مصر للطيران تسير 13 رحلة جوية إلى المطارات المقدسة

تواصل المطارات المصرية تسيير الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران، المتجهة إلى الأراضى المقدسة لنقل ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج الشريف لهذا العام، في إطار الجسر الجوى الذى تسيره الشركة منذ الخميس الماضى.



ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران طوال اليوم الاربعاء، 13 رحلة إلى جدة والمدينة المنورة، من بينهم 4 رحلات من مطار برج العرب، و3 رحلات من مطار الأقصر إلي جدة لنقل 3150 حاجا من حجاج تضامن القاهرة والإسماعيلية والمنوفية وحجاج الوجه القبلي من قرعة سوهاج وقنا والوادي الجديد والأقصر، وكذلك مرسي مطروح والإسكندرية والغربية وحجاج باماكو بمالي.



ومن المقرر أن تنقل مصر للطيران هذا العام حوالى 70 ألف حاجا، على متن 351 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.