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مصر

تسيير 4 رحلات جوية من برج العرب إلى الأراضى المقدسة.. اليوم

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 04:53 ص
جريدة الدستور
محمود السعدى
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تواصل الشركة الوطنية "مصر للطيران" تسيير رحلاتها الجوية من المطارات المصرية إلى الأراضى الحجازية لنقل ضيوف بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج الشريف لهذا العام، في إطار الجسر الجوى الذى تسيره الشركة منذ الخميس الماضى.

ومن المقرر أن تسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية طوال اليوم الأربعاء، 4 رحلات جوية من مطار برج العرب الدولى بمحافظة الإسكندرية إلى مطارى جدة والمدنية المنورة لنقل حوالى 1000 حاج مصري.

وتسير شركة مصر للطيران للخطوط الجوية خلال موسم الحج لهذا العام 351 رحلة جوية من مطارات القاهرة وبرج العرب والأقصر وأسوان والغردقة لنقل أكثر من 75 ألف حاج مصري وأجنبي، حيث تم اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لخروج موسم الحج بشكل يليق بإمكانيات منظومة الطيران المدنى المصرى.
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