إصابة أسينسيو بقطع فى الرباط الصليبى

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي.



وتعرض أسينسيو للإصابة خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد وآرسنال، بالكأس الدولية للأبطال، التي انتهت بفوز الميرنجي بركلات الترجيح (3-2).



ولم يتمكن اللاعب الشاب من استكمال المشاركة، وغادر الملعب محمولًا على نقالة.



ومع عدم وجود بيان رسمي من ريال مدريد حتى الآن، توضح "ماركا" أن الفحوصات الأولية تظهر أن أسينسيو يعاني من قطع في الرباط الصليبي في القدم اليسرى وبحاجة لمزيد من الفحوصات لمعرفة مدة غيابه.



وأثار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، القلق بشأن إصابة أسينسيو خلال تصريحاته أثناء المؤتمر الصحفي.