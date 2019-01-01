إيمرى يعلق على تكهنات رحيل أوباميانج وآخر تطورات أزمة كوسيلنى

علّق مدرب فريق آرسنال أوناي إيمري على إمكانية رحيل اللاعب بيير إيميريك أوباميانج وكذلك اللاعب لوران كوسيلني.



وزعمت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن أوباميانج قد يرحل عن الجانرز هذا الصيف.



وأشارت تقارير كذلك إلى اهتمام مانشستر يونايتد بضمه، في حين أكدت أخرى أن آرسنال عرض أوباميانج على إنتر ميلان في صفقة تبادلية لضم ماورو إيكاردي.



أما كوسيلني فقد رفض الانضمام إلى آرسنال في المعسكر التدريبي بالولايات المتحدة بعد عدم موافقة إدارة النادي على الطلب الذي تقدم به من أجل السماح برحيله في الميركاتو الصيفي.



وقال إيمري في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول لندن" العالمية: "كوسيلني؟ نحن نحاول إيجاد حل واحد،عندما قرر عدم البقاء معنا هنا أصبح الحل في يده هو والنادي".



وأضاف: "لقد قرر أن يكون خارج الفريق، أنا أحترمه ولكن لدينا مسؤوليات، هو لديه كذلك، والنادي أيضًا".



وواصل: "الأمر الآن كما قلت يتعلق بالنادي واللاعب".



وعندما سُئل عن تكهنات رحيل أوباميانج، بدا إيمري في حالة هدوء تام حيث اكتفى بالتأكيد على أن الأمر ليس كذلك.