ركلات الجزاء تقود ريال مدريد للفوز على آرسنال بالكأس الدولية للأبطال

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في الفوز على آرسنال، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالكأس الدولية للأبطال، استعدادًا للموسم الجديد.



وفاز النادي الملكي بضربات الجزاء (3-2) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2).



تعرض ناتشو، مدافع ريال مدريد للطرد، وافتتح ألكسندر لاكازيت التسجيل لآرسنال بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة العاشرة.



وفي الدقيقة 22 أضاف بيير إيميريك أوباماينج الهدف الثاني للجانرز.



في الدقيقة 40 تلقى سوكراتيس باباستاثوبولوس، لاعب آرسنال، بطاقة حمراء.



في الشوط الثاني سجل جاريث بيل لريال مدريد في الدقيقة 57.



وعقب دقيقتين تعادل ماركو أسينسيو للنادي الملكي بهدف ثانِ.



ثم تعرض أسينسيو لإصابة مروعة ولم يتمكن من استكمال المباراة.



بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2) اتجهت المباراة لركلات الترجيح.



وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بعد التغلب على آرسنال بضربات الجزاء (3-2).