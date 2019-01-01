إصابة مروعة لأسينسيو بمباراة ريال مدريد وآرسنال

تعرض ماركو أسينيسيو، لاعب ريال مدريد، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام آرسنال.



وجاءت إصابة أسينسيو في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني بعد التحام مع بيير إيميريك أوباميانج، وسقط أسينسيو أرضًا، وتم حمله على نقالة، وخرج اللاعب من الملعب باكيًا من قوة الإصابة.



وتشير صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن هناك احتمالًا قويًا أن تكون إصابة أسينسيو في الركبة، كما تشير إذاعة "أوندا ثيرو" إلى أن هناك قلق كبير من قبل زيدان والطاقم الفني حول إصابة أسينسيو في الركبة.



وقام زين الدين زيدان باستبدال أسينسيو وشارك فينيسيوس جونيور.



يذكر أن أسينسيو سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 59 قبل أن يتعرض للإصابة.