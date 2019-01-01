الجيش اليمنى: جميع مناطق محافظة الضالع محررة قريبًا

قال الناطق الرسمي باسم جبهات الضالع اليمنية، النقيب ماجد الشعيبي: "إن القوات المشتركة استطاعت فرض تفوقها العسكري والاستراتيجي في المحافظة، على حساب المليشيات الحوثية، بعد أربعة أشهر من المعارك المتواصلة"، مشيرًا إلى أن جميع مناطق محافظة الضالع ستكون محررة قريبًا.



وأكد "الشعيبي"، في مؤتمرٍ صحفي، عقده المركز الإعلامي لجبهة الضالع، في عاصمة المحافظة، أن "المغامرة الحوثية"، التي انطلقت في أبريل الماضي، تحولت إلى "نكسة".



وأضاف: "نحن لن نكتفي بهذا القدر، بل سنعمل على تحويل النكسة الحوثية إلى نكبة، وسنكمل -عما قريب- توسيع رقعة التحرير، بحيث تشمل جميع مناطق محافظة الضالع، انطلاقًا من دمت وجبن والحشا، بعد تأمين جبال العود وتحرير منطقة حجر بشكل كامل، خلال الأيام المقبلة".



وتابع "الشعيبي": "نجحت قواتنا في نقل مسرح العمليات العسكرية إلى المناطق التي يحتلها الحوثيون في محافظتي إب وتعز، وهذا التقدم ليس مجرد مناورة استنزافية بقدر ما هو توجه ثابت سنعمل على تعميقه"، مشيرًا إلى أن أمن الضالع يبدأ من إب، كما أن أمن عدن يبدأ من تعز.