كوكاكولا تحقق إيرادات 10 مليارات دولار بالربع الثانى من 2019

حققت شركة كوكاكولا نموًا في نتائج الربع الثاني من 2019، بلغ 4% في حجم مبيعات منتجها التقليدي "كوكاكولا" ونسخته خالية السكر، مما ساهم في زيادة صافي الإيرادات بنسبة 6.1% إلى 10 مليارات دولار.



ورفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العمليات القائمة للعام بأكمله بفضل ارتفاع مبيعات مشروبات الصودا خالية السكر والمشروبات الغازية، وتتوقع الشركة التي مقرها أتلانتا نمو إيرادات العمليات القائمة 5% في 2019 بأكمله، ارتفاعًا من تقديرات سابقة لنمو يبلغ 4%.



وبلغت أرباح كوكاكولا 63 سنتًا للسهم، مرتفعة سنْتين فوق تقديرات السوق، وفقًا لبيانات آي.بي.إي.اس من رفينيتيف، وتراهن الشركة الآن على قهواتها المبتكرة من أجل نمو المبيعات، بينما حقق حجم مبيعات مشروباتها خالية السكر نموًا في خانة العشرات للعام الثالث، بفضل عبوات أصغر ونكهات جديدة.