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اقتصاد

ارتفاع الدولار يدفع الذهب إلى الهبوط

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 03:47 ص
جريدة الدستور
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سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات، أمس الثلاثاء، تراجعًا ملموسًا، مع ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين العام الأمريكي والميزانية مع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

وتراجع سعر المعدن الأصفر في تعاملات الثلاثاء بمقدار 5.20 دولار أي بنسبة 0.4% إلى 1421.70 دولار للأوقية تسليم أغسطس المقبل.

ويتيح الاتفاق بين ترامب وبيلوسي بشأن سقف الدين العام والميزانية خلال العامين المقبلين، لوزارة الخزانة الأمريكية تنظيم طرح اقتراضها قصير الأجل وتكوين رصيد نقدي بعد أن تراجع رصيدها إلى حوالي 195 مليار دولار في أبريل الماضي.

وارتفع سعر الفضة بمقدار 0.065 دولار إلى 16.476 دولار للأوقية تسليم سبتمبر المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.0220 دولار إلى 2.7000 دولار للرطل تسليم سبتمبر المقبل.
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