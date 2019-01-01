تصرف غريب من بيل أثناء مباراة ريال مدريد وآرسنال

أكد ميلشور رويز، الصحفي بإذاعة "كوبي" الإسبانية، أن الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، غادر مقاعد بدلاء فريقه أمام آرسنال، خلال المباراة الجارية بين الفريقين.



وتواجد بيل على مقاعد بدلاء النادي الملكي في مباراة الأمس.



وبعد تسجيل بيير إيمريك أوباميانج للهدف الثاني للجانرز، غادر بيل مقاعد البدلاء واتجه لغرفة الملابس. وعقب ذلك عاد بيل مجددًا لمقاعد البدلاء.



وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، صرّح بأن بيل لن يستمر في صفوف الفريق وسيستمر بيعه هذا الصيف.



وجاءت تصريحات زيدان عقب مباراة ريال مدريد الماضية أمام بايرن ميونخ، بالكأس الدولية للأبطال، والتي انتهت بهزيمة النادي الملكي (3-1)، في إطار التحضيرات للموسم الجديد.