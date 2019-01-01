وليد صلاح الدين: الزمالك فرط فى الدورى لصالح الأهلى

يرى وليد صلاح الدين قائد الأهلي الأسبق، أن فريق الزمالك هو من فرط في بطولة الدوري لصالح المارد الأحمر، بعد تفريطه في تسع نقاط في غاية السهولة.



وقال وليد صلاح الدين في تصريحات تلفزيونية بفضائية الأولى ببرنامج "كورة كل يوم": "هذا الموسم من أحلى الدوريات والأهلي أتى من بعيد، كان هناك منافسة شرسة من الزمالك وبيراميدز".



وأضاف: "يحسب لمحمود الخطيب ومجلس الإدارة أنه لم يستسلم ودعم صفوف الفريق في يناير بشكل قوي ومؤثر، الأهلي أصبح بعد يناير شكله مختلف في الأداء والنتائج".



وأردف: "الزمالك هو من أعطى الدوري للأهلي، فرط في 9 نقاط، كل جماهير الزمالك كانت تتوقع أن الدوري سيحسم في المباراة الأخيرة من الدوري وليس قبل مواجهة الأهلي".



وأتم: "الأهلي بنسبة 80% الأقرب للفوز اليوم، أتوقع أن لاعبيه سيشعرون بالموقف أمام المقاولون العرب".



واختتم: "الكرة حاليًا في ملعب الأهلي، لا بد أن ينهي لاعبي الأهلي من المواجهة منذ بداية المباراة".