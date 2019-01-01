مصطفى يونس: الخطيب خاف من الجماهير فتراجع عن ضم إسلام عيسى

كشف مصطفى يونس قائد الأهلي السابق، عن السبب الحقيقي لفشل انتقال إسلام عيسى لاعب بيراميدز الجديد إلى المارد الأحمر في الانتقالات الصيفية الجارية.



وقال يونس في تصريحات لبرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: "إسلام عيسى كان على أعتاب الأهلي منذ أيام لكن محمود الخطيب تراجع، الله يرحمك يا صالح يا سليم".



وأضاف: "الأهلي تراجع خوفًا من الجماهير، صالح سليم لم يكن يخشى أحدًا طالما يتخذ قرارات في صالح الأهلي".



وواصل: "إسلام عيسى كانت صفقة محسومة للأهلي منذ فترة طويلة، لكن الإدارة تراجعت بحجة المبالغ المالية وطلبات المصري لحسم الصفقة، رغم أن الأهلي تحمل مبالغ طائلة لإبرام الصفقات الفترة الأخيرة".



وأضاف: "عدنان حلبية عضو مجلس المصري تحدث معي هاتفيًا وطلب مني التحدث مع الخطيب قبل بيع عيسى إلى بيراميدز، وبالفعل طلبت الخطيب على الهاتف لكنه لم يرد، فأبلغت عدنان حلبية ببيع عيسى إلى بيراميدز".



وأكمل: "المصري طلب أحمد الشيخ، للأسف هذا اللاعب لا أحد يعرف قيمته في الأهلي، رغم تألقه في ودية روما بالإمارات وعودته للأهلي من جديد وهو هداف الدوري".



ويرى مصطفى يونس أن محمود حسن (تريزيجيه) المنضم حديثًا للنادي الانجليزي استون فيلا سيكون مثل محمد صلاح.



وقال يونس في تصريحاته: "تريزيجية من أفضل اللاعبين مؤخرًا، وسيصنع الفارق في الدوري الإنجليزي وسيكون لدينا محمد صلاح جديد الفترة الجاية ".



وأتم: "لم أوافق على تجديد إعارة رمضان صبحي، كنت أفضل بقاءه في إنجلترا مع صلاح وتريزيجيه وحجازي".



وأكمل: "رمضان صبحي لاعب كبير ويملك إمكانيات، لكن الرقم الذي دفعه الأهلي لتجديد إعارته سيثير أزمات داخل الفريق".



وأتمم: "مصطفى فتحي أكثر لاعب أخشاه، كنت أتوقع خسارة الأهلي عند مشاركته".