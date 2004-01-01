بلاك تيما وأحلام الشباب بمهرجان الأوبرا برومانى الأسكندرية

يقدم فريق بلاك تيما حفلا فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى٬ الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية٬ على المسرح الرومانى بالإسكندرية.



يتضمن الحفل باقة من أشهر أعماله الخاصة التى تعبر عن قضايا وأحلام الشباب منها: أخبار أهرام جمهورية، إنت فاكرنى هندى، بحار، زحمة، قول آه، كل مرة٬ بالإضافة إلي مقتطفات من ألبومه الأخير "غاوي بني آدمين"، أبرزها "كن سعيد" وغيرها.



يشار إلي أن "بلاك تيما" فريق غنائي مكون من ثلاثة شباب من النوبة، تم تأسيسه في أغسطس عام 2004، ومؤسسوه، هم: أمير صلاح الدين٬ أحمد بحر، ومحمد عبده، وشاركوا بالغناء في فيلم "ألف مبروك" عام 2009، ثم طرحوا ألبوم "بحار" عام 2010 الذي حقق نجاحًا كبيرًا، تم ترشيحهم لأربع جوائز وورلد ميوزيك أوورد.