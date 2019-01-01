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الثقافة

احتفالات بذكرى ثورة يوليو بأوبرا القاهرة ورومانى الإسكندرية (صور)

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:58 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ضمن احتفالات مصر ووزارة الثقافة بذكري ثورة يوليو٬ قدمت دار الأوبرا المصرية٬ حفلين فى القاهرة والأسكندرية، ففى مدينة الثغر تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بأغنيات: أنا ابن مصر التى تفاعل معها الحضور وردد كلماتها وذلك خلال الحفل الذى جاء ضمن فعاليات المهرجان الصيفى على المسرح الرومانى الذى شهدت مدرجاته حشود ضخمة من أبناء الأسكندرية وزوارها. مؤكدين قدرة الفنون الجادة على جذب الجمهور من مختلف الأعمار.

ووسط أجواء تاريخية تعكس عراقة المدينة الساحلية وبصوت يستند إلى إحساس صادق قدم صالح باقة مختارة من أعماله الخاصة التى عبرت عن الكثير من الحالات الوجدانية والمشاعر الإنسانية كان منها: قلب واحد، ولا تسوى دموع، البلياتشو، بنت قلبى، حبيبى يا عاشق، المليونيرات، الدنيا علمتنى، وعدى، شبكوا ايديكو فى ايدينا، النور مكانه فى القلوب، السهرة تحلى ومن أعمال الطرب قدم: ثلاث سلامات وأسمر يا اسمرانى.

وعلى المسرح الكبير بالقاهرة أقيمت احتفالية فنية أحيتها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى٬ تضمنت مجموعة من المؤلفات الحماسية التى عبرت عن مبادئ الثورة النبيلة وصورت المشاعر الوطنية لجموع المصريين كان منها: الله يا بلادنا - والله وعرفنا الحب - حى على الفلاح – ع الدوار - أم الصابرين - احنا الشعب - أحلف بسماها - يا حبنا الكبير - انا النيل مقبرة الغزاة - محلاك يا مصرى - انت علي الدفة - يا أغلي اسم في الوجود اداها كل من إبراهيم راشد، رضوي سعيد، هاني عامر، رحاب مطاوع، محمود عبد الحميد، نهاد فتحي، عصام محمود ورحاب عمر.
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