"صلاة خاصة" بضيافة نادى أدب آفاق اشتراكية.. الليلة

تعقد بنادي أدب آفاق اشتراكية٬ ندوة لمناقشة رواية "صلاة خاصة" والصادرة موخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب٬ من تأليف الروائي٬ صبحي موسى، وذلك في السابعة مساء اليوم الأربعاء٬ بمركز آفاق اشتراكية 3 شارع البطل أحمد عبد العزيز متفرع من صبري أبو علم بوسط البلد - بالقرب من محطة مترو محمد نجيب - الدور الثالث.



هذا ويناقش الرواية كل من: د. محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة٬ د. حسن حماد رئيس قسم الفلسفة والعميد السابق بكلية الآداب جامعة الزقازيق٬ د. صلاح السروي أستاذ الأدب الحديث والمقارن بكلية الآداب جامعة حلوان٬ وتدير الندوة الكاتبة بهيجة حسين.



يذكر أن رواية "صلاة خاصة" تتناول تاريخ المسألة المسيحية، ليس في مصر وحدها ولكن في المنطقة العربية والعالم ككل، وذلك في عصر المجامع المسكونية، وكيف وصل الخلاف في الرؤى بين الكنائس الكبرى إلى مجمع خلقدونية، وانفصالها إلى كنائس أرثوذكسية وأخرى ملكانية.



ومن خلال الأحداث الكثيرة والمثيرة التي تحتشد بها الرواية نتعرف على تاريخ الدير الذي نشأ في بداية القرن الثالث الميلادي، وكان شاهدًا على ما جرى من صراعات بين الكنيسة والمهرطقين، وكيف مازالت هذه الصراعات تلقي بظلال أسئلتها المؤجلة على الدير وحياة من فيه، خاصة وأنهم يعيشون في أعقاب ثورة يناير 2011 حالة من البحث عن الميلاد الجديد.