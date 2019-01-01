جريزمان يُطمئن جمهور برشلونة بشأن إصابته ضد تشيلسى

تحدث أنطوان جريزمان نجم فريق نادي برشلونة عقب تسجيل بداية مشاركاته مع النادي الكتلوني خلال مباراة تشيلسي الإنجليزي الودية.



وكان البرسا قد خسر بنتيجة هدف مقابل إثنين على يد البلوز في غياب الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي، فيما لعب المهاجم القادم من أتلتيكو مدريد الإسباني في الشوط الأول.



جريزو أعرب عن سعادته لارتداء قميص البلوجرانا لأول مرة، فصرح عقب نهاية المباراة قائلًا: "من المميز جدًا ارتداء قميص برشلونة. لم يكن الأمر لطيفًا جدًا مع الخسارة، ولكني واثق من أن مباريات أفضل سوف تأتي. لقد كانت دقائقنا الأولى ولدينا الوقت للتحسن".



وعن الإصابة التي تعرض لها في التدخل مع جورجينيو، قال "إنها تؤلم قليلًا، وأنا متأكد أنها ستؤلم أكثر غدًا، ولكني سأكون جاهزًا للمباراة القادمة. لقد كان تدخلًا قبيحًا، وتدخل فيّ من الأمام، ولكن هذه هي كرة القدم".