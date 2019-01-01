لامبارد يُلمح إلى تواجد أبراهام فى تشكيلة تشيلسى للموسم المقبل

عبر المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد عن سعادته بمستوى المهاجم الشاب تامي أبراهام وذلك بعد تسجيل الأخير لهدف في مباراة تشيلسي أمام برشلونة في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.



أبراهام أثبت أنه لاعب يستطيع المدرب الاعتماد عليه، ومنذ نشأته في أكادديمية تشيلسي وخلال اعاراته إلى سوانزي سيتي وكذلك أستون فيلا أثبت أنه قادر على التواجد مع تشيلسي في الموسم المقبل.



وقال لامبارد عنه: "منذ اليوم الأول لمجيئي رأيت فيه هذا السلوك الجائع لتحقيق النجاح.. لديه موهبة رائعة في اللعب بالكرة، أرغب في العمل معه كثيرًا لكي يتطور، أرى أن هناك قدرات كبيرة وأنا سعيد جدًا بالعمل معه".



ونظرًا لحرمان تشيلسي من إبرام الصفقات في سوق الصيف، فإن احتمالية رحيل أي من لاعبي تشيلسي عن الفريق هذا الصيف تبدو شبه مستحيلة.