هدف الزمالك والأهلى السابق مرشح لتدريب المغرب

بدأت تقارير صحفية مغربية تتحدث عن بديل الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني السابق لأسود الأطلس والذي استقال مؤخرا من منصبه.



وأشارت التقارير إلى أن البرتغالي باولو دوارتي الذي انفصل مؤخرا عن تدريب منتخب بوركينا فاسو ربما يكون مرشحا مناسبا حال طرح اسمه على الجامعة الملكية المغربية.



وكان اتحاد بوركينا فاسو قد أعلن مؤخرا رحيل المدرب عن منصبه، بعد فترة طويلة ارتبط فيها بهذا المنتخب الذي لم يتأهل للمشاركة في النسخة الماضية من كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر.



ويعد دوارتي اسما مألوفا في الكرة المصرية، فلطالما اسمه ارتبط بتدريب الزمالك بالإضافة إلى منتخب مصر أيضا قبل التعاقد مع المدرب الأسبق هيكتور كوبر.



كما ارتبط اسم باولو دوارتي أيضا في فترات سابقة بتدريب الاهلي في أعقاب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.