باريس سان جيرمان يتفق مع إيفرتون على شراء إدريسا جاى

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد اقترب من الحصول على توقيع إدريسا جاي نجم خط وسط فريق نادي إيفرتون الإنجليزي ومنتخب السنغال خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



ولا يزال يواصل النادي الباريسي سعيه نحو تعزيز صفوفه في المواقع التي تحتاج بالفعل إلى التدعيم، وذلك بعد انتداب كل من أندير هيريرا، عبدو ديالو وبابلو سارابيا.



ووفقًا لصحيفة لو باريسيان الشهيرة، فإن السيد ليوناردو، المدير الرياضي البرازيلي لنادي العاصمة الفرنسية قد أرسل عرضًا يوم السبت الماضي بقيمة 32 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، وهي القيمة المناسبة لمطالب التوفيز.



ووفقًا للصحافة البريطانية، فإن مدراء نادي مدينة ليفربول قد اجتمعوا لمناقشة الأمر واتفقوا مع مسؤولي سان جيرمان على الصفقة.



وطلب توماس توخيل المدير الفني الألماني لفريق ملعب حديقة الأمراء التوقيع مع جاي منذ الشتاء الماضي، وسيكون انضمام اللاعب على حساب لياندرو باريديس، الذي لم يتماشَ مع أفكار مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق.



ومن المتوقع أن يشغل إدريسا جاي مركز لاعب الارتكاز الدفاعي في وسط الملعب، تاركًا المجال أكثر لكل من هيريرا وفيراتي للعب في مواقع متقدمة في وسط الملعب.