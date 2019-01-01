تقارير إنجليزية تكشف حقيقة اهتمام وست هام بضم محمد الننى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية حقيقة اهتمام نادي وست هام بضم لاعب فريق آرسنال محمد النني خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وتحوم التكهنات بشدة حول مستقبل اللاعب المصري في ملعب الإمارات هذا الصيف.



وارتبط النني بخطوة الرحيل عن الجانرز حيث حاولت الإدارة بالفعل نقله إلى صفوف فريق كريستال بالاس في صفقة تبادلية من أجل ضم ويلفريد زاها ولكن فشلت الخطوة.



وذكرت تقارير صحفية أمس أن وست هام لديه رغبة في التعاقد مع النني مقابل 9 ملايين جنيه إسترليني.



ولكن شبكة " claretandhugh" الإنجليزية، المتخصصة في أخبار وست هام، نفت تلك التقارير.



وأشارت إلى أن الأساس الذي كُتبت بناءً عليه تلك التقارير خاطيء والذي يتمثل في رغبة وست هام في ضم محمد النني لتعويض الرحيل المحتمل للاعب بيدرو أوبيانج.



وأوضحت أن إدارة وست هام لا تفكر في الوقت الحالي في استبدال أوبيانج، ومن ثم يجب التعامل مع تلك التقارير بقدر عالِ من الشك، على حد وصفها.