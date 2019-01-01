برشلونة يوجه طلبًا لفيربو قبل بدء المفاوضات الرسمية لضمه

وجه نادي برشلونة الإسباني طلبًا لجونيور فيربو، لاعب ريال بيتيس، قبل أن يبدأ النادي الكتالوني مفاوضات رسمية لضمه.



البارسا يريد تعزيز مركز الظهير الأيسر، ويعد فيربو من المرشحين، ليكون بديلًا للاعبه جوردي ألبا، لمنح الأخير راحة كافية على مدار الموسم.



وتوضح صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة طالب فيربو بالانتظار لبعض الوقت لاتخاذ القرار.



فيربو يعلم أنه بالفعل ليس من الأولويات ما لم يوافق بيتيس على بيعه بسعر معقول.



وتشير الصحيفة إلى أن مسؤولي برشلونة تواصلوا مع البيئة المحيطة باللاعب ليعبروا عن استمرار اهتمامهم.



وأتمت الصحيفة موضحة أنه لن يتم تحديد أي شيء حتى عودته من المكسيك من الجولة التحضيرية مع فريقه.