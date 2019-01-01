رغم حسم مستقبله.. توتنهام يحدد سعر بيع توبى ألدرفايريلد

حددت إدارة نادي توتنهام سعر بيع لاعب فريق توبي ألدرفايريلد خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي وذلك حال انتهاء مدة الشرط الجزائي في عقده.



ومن المفترض أن ينتهي العقد الحالي للاعب البلجيكي مع الديوك في العام المقبل.



وارتبط ألدرفايريلد بخطوة الرحيل عن توتنهام لعدم توصله إلى اتفاق جديد مع إدارة النادي، ويتواجد على رادار أكثر من نادِ مثل مانشستر يونايتد وروما.



وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن الشرط الجزائي في عقد ألدرفاريلد سينتهي بحلول يوم الجمعة القادم.



وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في العقد الحالي للاعب 25 مليون جنيه إسترليني.



وأفادت أن مسئولي توتنهام سيطالبون بالحصول على 40 مليون جنيه إسترليني إذا رغب أي نادِ في ضم ألدرفاريلد بعد انتهاء الشرط الجزائي.