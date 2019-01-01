اليوم.. قطع المياه 24 ساعة بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم قطع المياه ببعض مناطق القاهرة الجديدة من الساعة 12 ظهر اليوم وحتى الساعة 12 ظهر غدٍ الخميس، وذلك للانتهاء من تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بمياه الشرب.



وكشف "النجار" بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية "المستثمرين الجنوبية "متضمنة الإسكان العائلي" – المستثمرين الشمالية – المنطقة الصناعية – جاردنيا – لاروا – منطقة الجامعة الأمريكية – النرجس فيلات وعمارات والخدمات – منطقة اللوتس – الأيقونة – التمر حنة – دار مصر "الأندلس والقرنفل" – مناطق الامتداد الشرقى للمستثمرين الجنوبية – الرحاب 2 – امتداد الرحاب – القطاع الثالث والرابع من مركز خدمات المدينة"، نظرًا لقيام الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالانتهاء من مشروع تغذية العاصمة الإدارية الجديدة بمياه الشرب، حيث ستتم أعمال الربط على محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة.



‎وأوضح المهندس عادل النجار أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا قيام الجهاز بتوفير سيارات مياه للشرب، وفى حالة احتياجها يرجى الاتصال على الرقم 15100.