الإسماعيلى: الجماهير لن تقبل إلا بالفوز على الزمالك

أكد صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، أهمية مباراة الزمالك المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء في إطار مؤجلات الجولة 27 من عمر الدوري المصري الممتاز.



وقال المنياوي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "صدى البلد" عبر برنامج "الماتش": "مباراة الزمالك اليوم هامة جدًا، لأننا نريد أن نفوز لنرضي جماهير الإسماعيلي".



وأضاف: "لم أقل إننا سنلعب مباراة الزمالك بـ(غًل)، بل سنؤديها بقوة لأن جماهير الإسماعيلي لا تقبل إلا بالفوز".



وأردف: "علاقتنا بنادي الزمالك مثل أي ناد، الإسماعيلي صديق الجميع سواء أهلاوية أو زملكاوية، واللاعبون يعلموا ذلك جيدًا، وهم أيضًا في منتهى الحماس ويريدون أن يؤدوا بشكل جيد".



وأتم: "كريم بامبو عقده انتهى ولكن تتبقى له مباراة في الموسم حتى لو تعاقد مع أي ناد، ولكن كانت سقطة منه امتناعه عن التدريبات".



وواصل: "محمود عبدالعاطي (دونجا) لن يلعب مباراة الزمالك لوجود بند في عقد إعارته من الأبيض يمنع مشاركته".



واختتم: "محمد عواد عُبث برأسه أشخاص وأخبروه أنه لابد أن يفتعل المشكلات حتى يرحل عن النادي، ولابد أن يكون لديه احترافيه في المعاملة وذوق مع النادي الذي تربى فيه".