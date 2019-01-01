أحمد ياسر ريان يكشف وجهته حال عدم عودته إلى الأهلى

أكد أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار إلى الجونة، أن مباراة الزمالك كانت تمثل بطولة خاصة بالنسبة له، نظرًا لعودته من الإصابة.



وتعادل الزمالك مع الجونة بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي أقيمت على استاد الجونة الأحد الماضي.



وأضاف ريان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "مباراة الزمالك كانت خاصة بالنسبة لي لأنني كنت عائدًا من الإصابة وأريد أن أثبت نفسي في الملعب".



تابع: "لم أكن أريد أن تحدث أي عصبية في المباراة، والموضوع ليس له علاقة بأننا نواجه الزمالك".



وواصل: "نحن نواجه أي فريق بنفس الأداء والقوة، وأفضل المباريات التي لعبناها كانت أمام الأهلي وبيراميدز وكنا متقدمين على الأحمر، نحن نواجه أي فريق هكذا ولا يفرق أحمر أو أبيض".



استكمل: "اعتذرت على ما حدث في المباراة لأنني كنت (متنشن) وشعرت أنني أخطأت ولذلك وجب علي الاعتذار، وكنت سأعتذر عقب انتهاء اللقاء مباشرة ولكن البعض نصحني بتأجيله، لأن الأجواء كانت مشتعلة".



أردف: "لم يحدث تواصل مع الأهلي حتى الآن، وأنتظر انتهاء الموسم وبعدها سأرى ماذا سيحدث بشأن موقفي مع الفريق".



استطرد: "جاء لي أكثر من عرض، وستكون أقرب وجهة لي هي الجونة إذا لم أعد إلى الأهلي".



وبسؤاله هل سيفوز الأهلي بالدوري؟، رد قائلًا: "اه إن شاء الله".