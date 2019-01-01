موعد مباراة الأهلى والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.



تقام المباراة ضمن مؤجلات الجولة 33 من عمر البطولة المحلية، ويطمح الأهلي في الفوز بها من أجل حسم درع الدوري.



موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون على أرضية ميدان استاد برج العرب في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون اليوم

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والمقاولون العرب على فضائيات "أون سبورت" و"النيل للرياضة" ببثها الأرضي والفضائي.



ويخوض الأهلي مباراته طامحًا في اقتناص الثلاث نقاط من أجل حسم درع الدوري بعد تعادل الزمالك وتعثره أمام الجونة.