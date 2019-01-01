موعد مباراة الزمالك والإسماعيلى والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.



الزمالك يلتقي الإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في مباراة مؤجلة من الجولة 27 بالمسابقة المحلية الأكبر.



ويلعب الزمالك مباراة الإسماعيلي وهو يراقب مواجهة الأهلي والمقاولون، والتي يحتاج من خلالها الأحمر للفوز فقط ليتوج رسميًا بلقب الدوري.



ويسعى الزمالك للفوز على الإسماعيلي مع تعثر الأهلي أمام المقاولون، ليؤجل حسم لقب الدوري إلى مباراة القمة الأخيرة.



موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري اليوم

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الساعة الثامنة مساءً اليوم الأربعاء ببطولة الدوري المصري.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري اليوم

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر فضائيتي "أون سبورت"، و"نايل سبورت" ببثها الأرضي والفضائي.