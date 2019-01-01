أحمد حسن يهنئ "تريزيجيه" على انضمامه لأستون فيلا

وجه أحمد حسن، المشرف على قطاع الكرة في نادي بيراميدز، التهنئة للاعب قاسم باشا محمود حسم تريزيجيه على إتمام انتقاله إلى صفوف فريق أستون فيلا.



وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن أستون فيلا لديه رغبة كبيرة في الحصول على خدمات اللاعب المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوف الفريق.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "ألف مبروك يا تريزيجيه انضمامك رسميًا لصفوف أستون فيلا الإنجليزي".



وأضاف: "خطوة تأخرت كثيرًا لكنها حدثت في دوري ومكان تستحقه، كل التوفيق ودائمًا للأفضل".



ولم يعلن النادي التركي أو الإنجليزي حتى الآن بشكل رسمي عن تلك الصفقة.



وكان تريزيجيه قد قدم دليلًا قويًا، أمس، على قرب انتقاله إلى أستون فيلا.