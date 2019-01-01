الليجا تعلق على العقوبة المحتملة لجريزمان بعد شكوى أتلتيكو مدريد

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا بشأن شكوى أتلتيكو مدريد تجاه برشلونة وأنطوان جريزمان.



وقال تيباس في تصريحات لإذاعة أوندا ثيرو الإسبانية: "أتلتيكو مدريد قدم ملفًا إلى رابطة الليجا حول قضية جريزمان".



وأضاف: "الأيام المقبلة سيكون هناك قرار حول النزاع الدائر بين برشلونة وأتلتيكو مدريد بشأن قيمة كسر عقد جريزمان".



وعن القرار الذي يتم اتخاذه حول قضية جريزمان علّق: "قادرين على إيقاف اللاعب، وعلى الليجا أن تقرر الموقف الذي سوف تتخذه حول القضية".



وكان أتلتيكو مدريد تقدم بشكوى بشأن انتقال جريزمان لبرشلونة، مطالبًا بأن يدفع البارسا 80 مليون يورو إضافية.



ودفع برشلونة 120 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب.



ويوضح أتلتيكو مدريد أن برشلونة تفاوض مع جريزمان في مارس الماضي، وحينها كانت قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب 200 مليون يورو.