رئيس رين الفرنسى ينفى التوصل إلى اتفاق لضم كوسيلنى من آرسنال

نفى رئيس نادي رين الفرنسي التوصل إلى أي اتفاق مع لاعب فريق آرسنال لوران كوسيلني بشأن الحصول على خدماته هذا الصيف.



وارتبط قائد الجانرز بخطوة مغادرة ملعب الإمارات في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



وذكرت تقارير صحفية في اليومين الماضيين أن كوسيلني توصل بالفعل إلى اتفاق مع مسئولي رين حول صفقة الانتقال إلى صفوف الفريق الفرنسي.



وقال رئيس رين في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد علمنا بذلك الاتفاق المزعوم مثلكم، نجلي أخبرني أن كوسيلني يبدو في طريقه للانتقال إلى فريقنا".



وأضاف: "أخبرته أن ذلك الأمر خطأ، إنه لاعب جيد يتمتع بالكثير من الخبرة على المستوى الدولي".



وواصل: "التقينا به مرتين العام الماضي، عندما سمعنا أن هناك فرصة لمغادرته في أوائل يونيو، اتصلنا بآرسنال لنسأل إذا كان هذا صحيحًا لأننا قد نكون مهتمين بضمه".



وأردف: "في منتصف يونيو، عادوا إلينا وأخبرونا أنهم يريدون تجديد عقده، لم يكن للبيع".



وتابع قائلًا: "لم نجر أي محادثات أخرى مع اللاعب، لدينا احترام كبير للأندية الأخرى، لا يمكننا التحدث مع لاعب إذا كان الفريق لا يريده أن يغادر، لذلك يمكنني القول أن ما انتشر هذا الأسبوع هو أمر خطأ ولم يحدث في الوقت الحالي".