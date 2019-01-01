مصطفى يونس: الأهلى استفاد من مؤجلاته وخاضها بعناصر مميزة

علق مصطفى يونس لاعب الأهلي المعتزل، على منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال يونس في تصريحات لفضائية "صدى البلد": "قلت لرئيس الزمالك أن الفريق فقد 16 نقطة في 15 مباراة خلال الدور الثاني، وبالتالي لا يمكن أن يحصد الدوري".



وتابع: "الإعلام والمسؤولون والجمهور نقلوا الشعور للاعبي الزمالك أن الفريق حسم الدوري، وهذا خطأ كبير".



وأكمل: "الأهلي استفاد من مؤجلاته خاصة وأنه خاضها بعدما دعم صفوفه بالعديد من العناصر المميزة".



وأردف: "مواجهة الأهلي لبعض الفرق تعد فرحًا، الأحمر هو الهرم الأكبر في المنطقة العربية والإفريقية بجانب الزمالك، لكن الأهلي هو الأول".



واسترسل: "محمد إبراهيم لاعب الزمالك مثل نجلي واعتز به كثيرًا، لكن عليه عدم إقحام نفسه في الأزمات ودائمًا ما أقول له في هذه الحالات اعتبر نفسك مدرب وانهي الأزمة بدلًا من الدخول فيها".