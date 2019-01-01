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رياضة

جوزيه: حسام غالى واحدًا من أفضل اللاعبين الذين دربتهم

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:30 ص
مانويل جوزيه
مانويل جوزيه
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قال البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي إنه عندما تولى المهمة الفنية للقلعة الحمراء كانت موهبة لاعب خط الوسط المعتزل حسام غالي مفاجأة كبيرة له.

وأضاف جوزيه في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "حسام غالي كان موهوبًا ويمثل قوة وروعة وحالة بدنية رائعة، وكان يلعب برأسه ويسجل ببراعة لاعب متكامل وشامل".

وأضاف: "حقيقة كان يؤدي معي مواسم رائعة، وعندما احترف في الخارج في ذلك الوقت في توتنهام أقنعت نفسي في ذلك الوقت أنه سيكون نجمًا بارعًا".

وأردف: "أعتقد أن اللغة الإنجليزية لم تساعده على التأقلم، هو كان لاعبًا مميزًا ولكن لم يحقق النجاح المطلوب، هو واحدًا من أفضل اللاعبين الذين دربتهم وكان من أفضل اللاعبين في مصر وكان عبقريًا في كرة القدم وأنا أحترمه وأحبه، ولا أجامله ولكن هذه الحقيقة ربما لا تستطيع السيطرة على مشاعرك عندما تتحدث عن لاعب معين".

واستكمل: "كنت أريد أن يكون حسام غالي نجمًا عالميًا وليس مصريًا فقط، كنت دائمًا أفكر لماذا لا يتحكم في انفعالاته، ولكن على أي حال عليه أن تكون فخورًا بنفسك كما أنا فخور به، ولم أكن أتوقع اعتزاله لأن مستواه كان رائعًا".

وعن منافسة الأهلي على الدوري، اختتم الساحر البرتغالي: "أعتقد الفرصة سانحة بالنسبة لتتويج الأحمر بالدوري، ومن الطبيعي جدًا أن يكون هو البطل ويحصد البطولات، وتتذكرون أن الزمالك قرابة الـ11 عامًا لم يفز بالدوري ثم فاز وعاد الأحمر وفاز من جديد".
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