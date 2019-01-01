رسميًا.. الكونميبول يعلن عن عقوبة ميسى

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول"، عقوبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.



وقرر الكونميبول إيقاف ميسي لمباراة واحدة وفرض غرامة مالية قدرها 1500 دولار.



يأتي ذلك على إثر أحداث مباراة الأرجنتين وتشيلي بمنافسات كوبا أمريكا 2019.



وكان ميسي تعرض للطرد المباشر في تلك المباراة الحاسمة للمركز الثالث.



ما يبقى الآن هو العقوبة التي سيحصل عليها بسبب أقواله وتصريحاته ضد التحكيم، لأن العقوبة التي صدرت هي عقوبة الطرد فقط.



ومن المرجح أن تعلن عقوبته الأخرى بعد 15 يومًا على الأقل.



وجاء بيان العقوبة على النحو التالي:

تأكيد إيقاف ميسي لمباراة بشكل تلقائي، وعدم الاتفاق على أي إيقاف إضافي.

سيتم التحقق في تصريحات ميسي وفقًا للمادة 74.2 من اللائحة التأديبية.

غرامة مالية قدرها 1500 دولار.