صدور رواية "وطن بتوقيت التيه" للكاتبة زَهْرَة خُدْرُج

صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية "وطن بتوقيت النيه" للكاتبة الدكتورة زَهْرَة خُدْرُج.



وبحسب الناشر: ترتكز بؤرة الخطاب السردي في رواية "وطن بتوقيت التيه" على جزيرة متخيلة نسيها العالم منذ عقود تدعى "دير الصُّخور" كانت قد تمت محاصرتها وإبادة أهلها بعد أن رفضوا بيع أراضيهم لمنظمة مشبوهة جاءت من خارج البلاد؛ إلا أن شاهدًا على الحدث من أهلها ممن آثر البقاء دوّن ما رآه في مخطوطة، وكلّهُ أمل أن تصل إلى أيدٍ نظيفة تستطيع أن تُسهم في إعلاء صوت أهلها الأصليين، وتنقل ما مرُّوا به من معاناة للعالم أجمع.



بعد ثلاثة عقود تعود القضية إلى الظهور، وتكون مثار اهتمام فريق كبير من المهتمين يضم صحفيين وخبراء قانون وتاريخ وآثار بدأوا بتتبع تاريخ الأحداث في هذه الجزيرة وصولًا إلى تدميرها وإبادة أهلها.