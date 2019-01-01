عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية للأطفال بثقافة قنا (صور)

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بثورة ٢٣ يوليو، نظم فرع ثقافة قنا احتفالية بهذه المناسبة.



وقدمت فرقة الموسيقى العربية باقة من أجمل الأغانى الوطنية بدأت بأغنية "وطنى حبيبى"، وتوالت الأغانى منها "صوت الجماهير، صورة، يا أغلى اسم فى الوجود، تعيشى يا بلدى، بلدى"، بالإضافة إلى عرض فرقة فنون الشعبية للأطفال بقصر ثقافه الطفل بقنا تضمن مجموعة من التابلوهات المتنوعة، منها تابلوه "الجيش المصرى، أنا بنت حلوة وأسمى بوسى، رقصة نوبى، مصر بتسلم عليكم" وذلك وسط حضور حشد جماهيرى.



وعقد قصر ثقافة قنا محاضرة بعنوان "دور المرأة في ثورة ٢٣ يوليو" تحدثت فيها الدكتورة أمل عابد عن الدور التي لعبته في ثوره ٢٣يوليو من مشاركة الضباط الأحرار في ثورتهم ضد الظلم والفساد وذلك من خلال نزولها فى الشارع لتأيد الثور.



كما نظم قصر ثقافة نجع حمادى ندوة بعنوان "ثورة يوليو والآثار المترتبة" بمركز شباب الشرقى بهجورة، تحدث فيها الشاعر أحمد عبد الغنى، والشاعر نشأت صفوت، حيث أوضحا أن الجميع شعر بما يعانيه الشعب من انتهاكات وظلم الفلاح الذى كان يعمل بالسخرة والعامل يدفع دمه للعمل بدون مقابل، حتى جاء دور الضباط الأحرار فصمموا على اقتلاع الاحتلال الذى سيطر على ربوع الأرض وقطعا الاتصال بين الإنجليز والملك ونجحوا فى بناء الوطن المصانع والسد العالى والإصلاح الزراعى ورفع الشعب المصرى رأسه أمام جميع العالم.