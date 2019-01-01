لاعب إماراتى يهزم بطل تركيا فى كأس العالم لرياضة مواى تاى

تمكن لاعب المنتخب الإماراتي، أمين المعتصم، من هزيمة بطل تركيا كار كارت في منافسات كأس العالم للمواي تاي التي تجري فعالياتها في مدينة بانكوك بتايلاند.



وفاز المعتصم، أمس الثلاثاء، بثلاث جولات ليتأهل إلى دور الـ"16"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".



وتشهد جولة اليوم الأربعاء مواجهات للاعب الإماراتي عمير الحوسني مع اللاعب الهندي أرديان سياه في وزن تحت 63.5 كيلوجرام، بينما يواجه الإماراتي حمدان محمد اللاعب السنغافوري لينوس لاو في وزن تحت 60 كيلو جرام.



وسيقابل لاعب المنتخب الإماراتي مسلم العامري اللاعب البولندي اوسكار في وزن تحت 63.5 كيلوجرام، في حين يلتقي الإماراتي الياس حبيب علي مع اللاعب ميكيتا شوستاك من روسيا البيضاء في وزن تحت 81 كيلوجرام، ويلعب زميله محمد الكثيري مع الفلبيني فيليب ديلارمينو في وزن تحت 57 كيلو جرام.



وأهلت القرعة الإماراتي زكريا الجماري إلى دور 16 مباشرة منتظرا الفائز من دور الـ 32، وسيقابل لاعب المنتخب الإماراتي نور الدين سامير، اللاعب الجزائري بينكرو الأمين في وزن تحت 67 كيلو جرام.



وستكون مواجهات يوم الخميس في الدور 16 في رياضة مواي تاي بين الإماراتي محمد الحمادي مع اللاعب العراقي مصطفى التكريتي في وزن تحت 81 كليوجرام، كما سيواجه زميله أمين المعتصم اللاعب جابريل مازيتي من البيرو في وزن تحت 71 كيلوجرام.