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الثقافة

ورش فنية متنوعة ومحاضرات بثقافة المنوفية (صور)

الأربعاء 24/يوليه/2019 - 01:22 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفاعليات الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنوفية.

ونظمت مكتبة الطفل والشباب بأشمون ورشة فنية لتعليم الأطفال تدوير مخلفات البيئة، أكدت فيها مسئولة النشاط أن هناك العديد من السلع التي يستهلكها الناس يوميا وتكون قابلة للتدوير لأن بها مواد خام كالحديد أو النحاس أو الكاوتش أو الورق وغيرها، مشيرة إلى أن كل طفل يشعر بالسعادة في عملية التدوير لأنه يشعر بأنه فرد منتج قادر على تحويل الأشياء المعدمة إلى أشياء ذات قيمة. 

وأعد قصر ثقافة السادات عرض فيديو بروجيكتور عن ثورة يوليو، تناول العرض تاريخ الزعيم الباسل جمال عبد الناصر وما قدمه للثورة وللوطن، وأحداث الثورة من البداية وحتى النهاية، كما عقد بيت ثقافة تلا محاضرة للمرأة بعنوان "التغذية العلاجية للمحافظة على صحة المرأة" ألقتها د. أشجان حمدى، تناولت فيها  تغطية كافية بالمعلومات الخاصة بصحة المرأة وعلاقتها بالتغذية فى مراحل عمرها المختلفة، إلى جانب استعراض للأمراض التى ترتبط بنقص أو نوعية الغذاء والتركيز على العادات الغذائية الخاطئة والمفاهيم المغلوطة عن التغذية السليمة.

وأقامت مكتبة الشاعر محمد عفيفي مطر برملة الانجب ورشة حكي بعنوان "علم بلدنا"، تضمنت وصف وشرح لألوان العلم المصري وأعلام مشابهة وقريبة منه لدول أخري، ودلالة النسر الموجود به. 

وفي الإطار الفني أعد بيت ثقافة سنتريس ورشة صلصال للأطفال تحت إشراف الفنانة ليلي رشدي، تضمنت العديد من رسومات الأطفال المطعم بأشكال من الصلصال، بالإضافة إلي إقامة أمسية شعرية لأدباء بيت ثقافة منوف لعدد من أدباء الموقع، تناولوا فيها أهم الأعمال منها الإعلان عن مسابقة قضايا الدولة وقف المستشار أحمد شوقي الفنجري مسابقة بحثية.
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