نابولى ينافس روما وثلاثى البريمييرليج على ضم مالكوم

دخل نادي نابولي الإيطالي في مفاوضات جادة بشأن ضم البرازيلي مالكوم جناح برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



مالكوم، الذي لم يحظَ بثقة الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب البارسا خلال الموسم الماضي، يعد من أبرز اللاعبين المرشحين لمغادرة قلعة "البلوجرانا" بسبب عدم اقتناع الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب الفريق بقدراته.



وارتبط اسم اللاعب بالرحيل للعديد من الأندية الأوروبية الراغبة في ضمه، والتي تأتي في مقدمتها الثلاثي الإنجليزي أرسنال وتوتنهام وإيفرتون، بالإضافة لروما الإيطالي.



صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن إدارة نابولي تعطي أولوية كبيرة للتعاقد مع مالكوم خلال الميركاتو الصيفي، بناء على رغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق، وأن المدرب حوّل أنظاره في الفترة الأخيرة نحو مالكوم، مفضلا إياه على الكولومبي خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني.



وفي السياق نفسه، قالت شبكة "سبورت ميديا ست" الإيطالية إن أنشيلوتي يقود بنفسه المفاوضات لضم مالكوم، واتصل مباشرة بنادي برشلونة من أجل إنهاء الصفقة.



ولم يعد يشعر صاحب الـ22 عاما برغبة البارسا في وجوده داخل النادي، وبالأخص بعد تعاقد ناديه مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.



وكان النادي الكتالوني أخبر ممثلي مالكوم بأنه ليس مستعدًا للتخلي عن اللاعب بمقابل مالي يقل عن 60 مليون يورو، حسب ما أشارت إليه صحيفة "ماركا" المدريدية.



يذكر أن مالكوم شارك مع البارسا في 24 مباراة بكل المسابقات على مدار الموسم المنقضي، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.