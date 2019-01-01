هازارد يفضل دبى لقضاء عطلته الصيفية

اختار البلجيكي إيدين هازارد، جناح ريال مدريد الإسباني، مدينة دبي الإماراتية، كأفضل مكان يحب أن يذهب إليه في عطلته الصيفية.



هازارد، المنضم للريال في الميركاتو الصيفي الجاري، طلب من متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع "أنستجرام" للصور إرسال مجموعة من الأسئلة ليجيب عنها.



وكان من ضمن الأسئلة التي وجهت للاعب عن أي الأماكن التي يفضل الذهاب إليها لقضاء إجازته الصيفية، فرد بإجابة قاطعة: "دبي".



ومن المعروف عن هازارد حرصه على قضاء عطلته الصيفية في دبي، إذ تكرر الأمر أكثر من مرة على مدار السنوات الأخيرة.



وتعد دبي مقصدا للعديد من لاعبي الكرة حول العالم لقضاء عطلتهم، وحرص نجوم كبار على زيارتها خلال الصيف الجاري كان أبرزهم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، والكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني.



وكان هازارد انتقل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من تشيلسي الإنجليزي، مقابل نحو 100 مليون يورو، خاض مباراته الأولى بقميص الريال مدريد، حين شارك في خسارة فريقه بنتيجة 3-1 أمام بايرن ميونيخ الألماني ضمن مواجهات الكأس الدولية الودية للأبطال.