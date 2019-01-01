مواعيد تسليم أراضِ الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة السادات، عن سيتم تسليم أرض الإسكان الاجتماعي بحي النخيل بالمدينة عقب إجازة عيد الأضحي، بداية من متنصف أغسطس حتى أول نوفمبر.



وأضاف "غنيم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم تسليم القطعة رقم 1 حتي 50 بحي النخيل يوم الأحد الموافق 18 أغسطس المقبل، بينما سيتم تسليم القطعة رقم 51 حتى 100 يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس.



وأشار إلى أنه سيتم تسليم القطع رقم 101 حتى 150 يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، وسيتم تسليم القطع رقم 151 حتي 200 يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس المقبل، فضلًا عن تسليم القطع رقم 201 حتي 250 يوم الخميس الموافق 22 أغسطس المقبل.