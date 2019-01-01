حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 24 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: تنجز مشاريع مهمة تحقق لك أرباحًا جيّدة ما يحسّن وضعك المهني والحصول على ترقية.



عاطفيًا: تشعر بالإحباط تجاه معاملة الشريك لك، لكـن زيارة مـن أحد الأصدقاء تغير مزاجك وتريحك.



صحيًا: التخفيف من العصبية والتزام الهدوء أنجح دواء للبقاء مرتاحًا، ولا شيء يستحق منك أن تنفعل وتثور.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك تعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.