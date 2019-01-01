حظك اليوم.. برج الميزان الأربعاء 24 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك، اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: عليك أن تتحلّى بالصبر، واضبط حماستك تلافيًا لأي انعكاسات سلبية، وخصوصًا في مجال العمل.



عاطفيًا: يوم مناسب لتصويب مسار العلاقة المتأرجحة بالشريك وتنقيتها من الشوائب والاضطرابات.



صحيًا: حاول أن تكون من أصحاب المبادرات المتعلقة بالشأن الصحي، ولا تخالف تعليمات الطبيب.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك تعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.