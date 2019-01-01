الطعام النباتي يقلل خطر الإصابة بالسكر

أكّدت نتائج دراسة موسّعة من جامعة هارفارد أن النظام الغذائي النباتي يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 23 بالمائة. وتدعم هذه النتائج ما اقترحته دراسات وأبحاث سابقة من أن الأطعمة النباتية تلعب دورًا في الوقاية من السكري.

وتمتاز الدراسة الجديدة بأنها اعتمدت على البيانات الصحية لـ 307 ألف شخص، منهم أكثر من 23 ألف مصاب بالسكري.

ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة "جاما إنترنال ميديسن". وقام فريق البحث بتحليلات مكثّفة لنتائج دراسات سابقة حول عوامل الإصابة بالسكري وعلاقتها بالتغذية، وتوصلت النتائج إلى أن الطعام النباتي يخفّض خطر الإصابة بالسكري إلى الربع تقريبًا.