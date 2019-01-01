محافظ أسوان يوافق على تشكيل المجلس الاستشاري لمدرسة الطاقة الشمسية

وافق محافظ أسوان على تشكيل المجلس الاستشاري لمدرسة الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) ببنبان بإدارة دراو التعليمية.

وقال المحافظ - في بيان اليوم الثلاثاء - إن المجلس يهدف إلى إنشاء وتكوين أداة للتواصل والتعاون بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الاهتمام بدعم المدارس الفنية وتزويدها بالموارد والأدوات المطلوبة لمجابهة التحديات التي تتعلق بجودة الخريجين من طلبة التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وتحسين مستوياتهم التعليمية والعملية، إضافة إلى توفير التدريب العملي للطلاب بما يضمن دمجهم في سوق العمل ورفع مهاراتهم وإطلاعهم على أخر المستجدات وما توصل إليه العمل الحديث في مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المجلس الاستشاري لمدرسة الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) يتشكل من 15 عضوا يضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والذين ينتمى أغلبهم للشركات والمستثمرين العاملين بمشروع الطاقة الشمسية ببنبان، بجانب ممثلي مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مشيرًا إلى أن المجلس يحق له الاستعانة بأعضاء من الخارج وذلك لفترات دائمة أو مؤقتة تحقيقًا للمنفعة والصالح العام.