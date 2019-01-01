الموسيقى علاج للتوتر والخوف قبل العمليات الجراحية

توصلت نتائج دراسة جديدة إلى إن الاستماع إلى الموسيقى يخفّف القلق والتوتر الذي يشعر به بعض المرضى قبل التخدير من أجل العمليات الجراحية.

وينصح الأطباء المرضى الذين يعانون من نوبات قلق بتناول أدوية مهدّئة تمهّد للتخدير قبل إجراء الجراحات. لكن تبين أن الموسيقى التي تشجّع على الاسترخاء تحقق مفعولًا أفضل.

وأشرف على تجارب الدراسة البروفيسورة فيينا جراف من جامعة بنسلفانيا، وشارك فيها 157 مريضًا، طُلب من بعضهم تناول مهدئات عن طريق الفم والبعض عن طريق الحقن، والبعض الاستماع إلى موسيقى تساعد على الاسترخاء لمدة 8 دقائق.

وأظهرت النتائج انخفاض مستوى القلق عند الاستماع للموسيقى الهادئة، وعلى الرغم من أن الانخفاض كان أكبر عند تناول المهدّئ، إلا أن النتائج بينت إمكانية الاعتماد على الموسيقى كعلاج بديل لتهدئة القلق قبل العمليات الجراحية.