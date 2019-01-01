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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 24 يوليو 2019

الثلاثاء 23/يوليه/2019 - 11:52 م
جريدة الدستور
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء وفيما يخص برج السرطان قالت:-
مهنيًا: يزعجك الكثير من الأوضاع في العمل وتسعى إلى تغييرها بالاتفاق مع أرباب العمل.
عاطفيًا: لا تكن متطلبًا في بعض الشؤون العاطفية، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلبًا على العلاقة بالشريك.
صحيًا: خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر وتمدد نحو الساعة لتريح جسمك وتفكيرك.

قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
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