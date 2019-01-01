ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الأمريكية مع تزايد التوترات الجيوسياسية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في السوق الأمريكية ارتفاعا جديدا في ظل المخاوف المستمرة من التوترات في الشرق الأوسط.

في الوقت نفسه يترقب المتعاملون البيانات الأسبوعية للمخزون الأمريكي من النفط والتي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية واستئناف المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 55ر0 دولار إلى 77ر56 دولار للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

كما تأثر موقف المتعاملين بتقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد العالمي والذي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد للعام الحالي إلى 2ر3% وحذر من تداعيات التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تعهدت وكالة الطاقة الدولية بضمان استمرار الإمدادات المناسبة من النفط في السوق العالمية في حال حدوث اضطراب في الإمدادات.

وذكرت الوكالة إن مستوى الإمدادات الحالي في السوق العالمية جيد، حيث زاد الإنتاج عن الطلب خلال النصف الأول من العام الحالي مما أدى إلى زيادة الفائض العالمي بمقدار 900 ألف برميل يوميا.