توتنهام الإنجليزي يعلن رحيل مهاجمه يانسن إلى مونتيري المكسيكي

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن رحيل مهاجمه الهولندي فينسنت يانسن إلى نادي مونتيري المكسيكي.



وذكر توتنهام في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن النادي توصل إلى اتفاق مع النادي المكسيكي، من أجل انتقال يانسن 25 عامًا إلى صفوفه.



ولم يذكر البيان أي تفاصيل لعقد اللاعب مع ناديه الجديد أو قيمة الصفقة، متمنيًا التوفيق له في مسيرته.



وكان يانسن انضم إلى توتنهام قادمًا من ألكمار الهولندي في صيف 2016، حيث لعب 42 مباراة وسجل ستة أهداف، كما أنه قضى فترة إعارة مع فريق فنربخشة التركي.